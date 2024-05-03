Названо молоко, при употреблении которого можно заразиться птичьим гриппом

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и лекарств США рекомендовало отказаться от употребления непастеризованного молока и сыра из него в связи с риском заражения птичьим гриппом. Об этом сообщает HealthDay.

Министерство сельского хозяйства США подтвердило случаи заражения птичьим гриппом у коров в девяти штатах. Вирус H5N1 в большом количестве нашли в сыром молоке от зараженных животных. Процесс пастеризации уничтожает патоген, поэтому продаваемое в супермаркетах молоко безопасно.

Пока что не было исследований, которые подтвердили бы, что человек может заразиться вирусом от сырого молока. Однако этот продукт опасен и по другим причинам: в период с 1998 по 2018 год произошло 202 вспышки инфекции, связанных с употреблением непастеризованного молока.

Федеральные власти США подчеркнули, что риск заражения птичьим гриппом для населения остается низким.

До этого ученые выяснили, что вирус птичьего гриппа развил способность распространяться от птиц к морским млекопитающим. Если патоген продолжит мутировать, он может стать опасным для человека.

Ранее была создана новая технология обеззараживания воздуха, которая может защитить мир от новой пандемии.