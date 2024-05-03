Инфляция в Турции приблизилась к 70%

Инфляция в Турции по итогам апреля ускорилась на 3,18% и достигла 69,8% в годовом выражении. Об этом говорится в сообщении национального института статистики республики.

Результат оказался несколько лучше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали рост потребительских цен в апреле на 3,22%.

Сильнее всего выросли цены на мясо птицы (13,57%), свежие фрукты (13,12%) и сигареты (10,53%). Мебель для спальни подорожала на 7,38%, а детская одежда — на 6,48%.

Между тем цены на некоторые товары значительно снизились. Так, овощи (кроме картофеля) подешевели на 8,28%, яйца и продукты из них — на 6,48%, маргарин — на 1,17%.

В минфине Турции ожидают, что с июня инфляция в стране начнет стремительно снижаться и к концу года составит 36%.

На днях Турция подняла налог на процентные доходы от сбережений в лирах с целью сократить дефицит госбюджета.

Ранее Центробанк Турции оставил ставку на уровне 50%.