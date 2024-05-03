В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в пяти регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

В красную зону на карте тревог попали Днепропетровская, Кировоградская, Николаевская, Одесская и Сумская области.

Предупреждения об опасности охватили все перечисленные регионы Украины в течение шести минут.

В четверг, 2 мая, в двух областях Украины объявили воздушную тревогу.

До этого в Одессе произошел крупный пожар с последующей детонацией на складах компании «Новая почта». Эта компания широко используется Вооруженными силами Украины (ВСУ) для военной логистики и хранения техники с боеприпасами.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее стало известно, что на Украине с июля повреждены почти 200 объектов портовой инфраструктуры.