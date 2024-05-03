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Юран объяснил разгром от «Ахмата», который привел к его увольнению из «Пари НН»

Юран о разгроме «Пари НН» от «Ахмата»: мы допустили детские ошибки

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран, который был отправлен в отставку после разгрома от грозненского «Ахмата», объяснил причины поражения, передает «Спорт-Экспресс».

«Не забывайте, что с 55-й минуты мы играли в меньшинстве. За вторую желтую удалили Боженова. Ну и допустили довольно простые ошибки. Детские», — сказал Юран.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном, завершилась победой хозяев с результатом 5:1.

В составе победителей отличились Мохамед Конате, который оформил дубль, Владислав Камилов, Милош Шатара и Лечи Садулаев. Единственный мяч нижегородской команды забил Николоз Кутателадзе.

Таким образом, «Ахмат» одержал третью победу подряд. «Пари Нижний Новгород», в свою очередь, потерпел шестое поражение подряд. В турнирной таблице национального первенства грозненская команда идет на десятом месте, набрав 29 очков. Нижегородцы расположились на позицию ниже, набрав на балл меньше.

Ранее Юран заявил, что ему не стыдно за свою работу в «Пари НН».

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