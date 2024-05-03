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Стас Михайлов раскрыл, как относится к Пугачевой после конфликта

Певец Стас Михайлов заявил, что у него с Пугачевой нет никаких отношений

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«Комсомольская правда»/Global Look Press

Певец Стас Михайлов признался, что их отношения с Пугачевой «никак не развиваются» после недавнего конфликта звезд. Слова исполнителя цитирует PROZvezd.

«У меня нет с Пугачевой никаких отношений. И никогда не было. С женщинами я не воюю», — поделился артист.

Он пожелал Примадонне здоровья и счастья. Михайлов признался, что между знаменитостями действительно случилось недопонимание, а также появились «странные высказывания» Пугачевой в его адрес.

«Бог ей судья! Как, впрочем, и мне, и вам», — подытожил исполнитель.

До этого Михайлов заявил, что артисты, позволяющие себе говорить «какие-то неприятные вещи» в адрес России, поступают «не совсем корректно». Он добавлял, что уехавшие из страны звезды «еще приползут на коленях и будут стоять у России и целовать ноги».

В ответ на это Пугачева предложила Михайлову «шуровать зарабатывать, пока может». В своем видеообращении она подчеркнула, что не собирается возвращаться в Россию, а если уж вернется, то «скажет, что думает».

28 апреля Михайлов похвалил Аллу Пугачеву на юбилейном концерте. Он назвал певицу великим человеком.

Ранее музыкальный критик объяснил, почему Бузову лишили наград МУЗ-ТВ.

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