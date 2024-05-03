Стало известно, какое питательное вещество защищает от рака

Богатая витамином D пища способствует росту особых бактерий Bacteroides fragilis в кишечнике. Они могут усиливать иммунный ответ организма на опухолевые (раковые) клетки. К таким выводам пришли ученые из института Фрэнсиса Крика в Лондоне и Ольборгского университета в Дании, работая совместно с коллегами из США. Результаты работы опубликованы в журнале Science.

Исследование проводилось на лабораторных мышах. Грызуны были распределены на две группы. Животных из первой группы перед началом основного этапа эксперимента кормили богатой витамином D пищей. Рацион мышей из второй (контрольной) группы включал в себя обычную пищу. По окончании периода диетического вмешательства всем животным пересадили раковые клетки, чтобы спровоцировать опухолевый рост. Также мышам было назначено иммунотерапевтическое лечение.

Ученые обнаружили, что мыши, получавшие дополнительный витамин D, обладали более сильной иммунной устойчивостью к экспериментально пересаженным раковым клеткам. Также они лучше реагировали на иммунотерапию. Исследователям удалось выяснить, что такой положительный эффект был связан с ростом популяции бактерий Bacteroides fragilis в их кишечниках. Этот вид бактерий продемонстрировал иммуномодулирующие свойства, повысив способность организма мышей препятствовать размножению раковых клеток.

Отмечается, что организм человека синтезирует витамин D из некоторых продуктов, таких как жирная рыба, яичные желтки, сливочное масло и молоко. Ученые предположили, что коррекция рациона питания может быть потенциально полезным способом профилактики рака у людей.

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