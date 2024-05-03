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Россиянина осудили за уклонение от службы

Суд приговорил военного россиянина к пяти годам за уклонение от службы

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Абаканский гарнизонный военный суд огласил приговор Николаю Горбунову, который уклонялся от прохождения службы. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По данным следствия, подсудимый хотел отдохнуть от исполнения своих обязанностей и 24 августа 2023 года без уважительных причин не явился на службу в установленный срок из отпуска. Однако 27 сентября Горбунов сам пришел в военный комиссариат.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок пять лет. Приговор в законную силу не вступил.

До этого Магнитогорский гарнизонный военный суд приговорил контрактника, ветерана СВО к шести годам колонии за отсутствие на службе. Он также не прибыл на службу из отпуска в январе, после чего не появлялся еще три месяца. Военнослужащий утверждал, что проходил реабилитацию после ранения. Однако доказать это суду ему не удалось.

Ранее женщину-ефрейтора осудили за уклонение от мобилизации.

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