Крупнейшие банки мира увеличат вложения в борьбу по изменению климата

Десятка ведущих мировых кредитных компаний, включая Всемирный банк, подписала совместное заявление на саммите COP28 в Дубае. Об этом сообщает Reuters.

В нем они пообещали активизировать усилия по борьбе с изменением климата. По данным издания, банки признали, что «окно возможностей» для спасения планеты быстро сокращается. В то же время в заявлении не упоминается вопрос отказа от финансирования проектов в сфере ископаемого топлива.

В прошлом году группа выделила рекордные $61 млрд на проекты, связанные с климатом. Однако этого недостаточно. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил на COP28, что отказ от ископаемого топлива — единственный путь спасти планету.

Далее банки пообещали выработать общий подход к отслеживанию климатического эффекта проектов и масштабировать аналитику для выявления инвестиционных возможностей в этой сфере.

Также финучреждения намерены увеличить финансирование мер по адаптации стран к изменениям климата, включая страхование рисков и повышение устойчивости.

До этого Запад обвинили в подрыве борьбы с изменениями климата за счет санкций.

Ранее ОАЭ сообщило о выделении $150 млн на решение проблем нехватки воды в мире.