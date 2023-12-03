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Китай обещал снизить риски, связанные с растущей задолженностью регионов

Bloomberg: власти КНР займутся долгами регионов, угрожающих экономике страны

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Wang Zhongju/Global Look Press

Регулятор Китая пообещал ужесточить контроль за создателями крупных финансовых рисков. Об этом сообщает Bloomberg.

Глава китайского регулятора финансового рынка Ли Юньцзэ в интервью Xinhua заявил, что страна должна усилить работу по предотвращению финансовых рисков. При этом подход не должен быть универсальным. Каждая провинция получит собственный план.

По словам Ли Юньцзэ, в вопросах риск-менеджмента будет действовать принцип «одна провинция — одна политика».

Регулятор сосредоточится на выявлении лиц, представляющих серьезные риски, и наведении порядка на рынках. Также Китай учредит механизмы разрешения споров в сфере потребления и защиты прав потребителей. Аналитики отмечали рост задолженности на местах на фоне замедления экономического подъема после отмены жестких карантинных мер.

До этого власти КНР пообещали оптимизировать структуру долгов местных девелоперов для оздоровления экономики страны.

Ранее рейтинговое агентство S&P Global сообщало, что долговой кризис в КНР может обойтись в триллионы юаней местным банкам.

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