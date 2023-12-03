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Из-за санкций ЕС стал покупать газ в США вдвое дороже

США заработали более €52 млрд на газе для ЕС после введения санкций

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Cliff Owen/AP

С февраля 2022 года по сентябрь 2023 года Евросоюз приобрел у США 61 млрд кубометров сжиженного газа на €66,7 млрд. Об этом сообщает РИА Новости.

По подсчетам агентства, без влияния антироссийских санкций американские компании заработали бы на €52,2 млрд меньше. До начала спецоперации на Украине США в среднем поставляли в ЕС 1,25 млрд кубометров газа в месяц на €725 млн. После введения санкций объемы выросли до 3,1 млрд кубометров на €3,3 млрд ежемесячно.

Таким образом, за 20 месяцев европейцы дополнительно импортировали из США 36 млрд кубометров газа, заплатив за него в два раза дороже. По оценкам экспертов, от разрыва связей с Россией Евросоюз уже потерял €1,5 трлн.

В РФ считают, что Запад совершил ошибку, попав в еще большую зависимость от посредников, которые перепродают российские энергоресурсы по завышенным ценам.

До этого Запад обвинили в подрыве борьбы с изменениями климата за счет санкций.

Ранее США ввели санкции против трех компаний и танкеров РФ.

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