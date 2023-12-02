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Украинский экспорт через Польшу рухнул из-за протестов дальнобойщиков

Минэкономики Украины: протесты польских дальнобойщиков сократили экспорт на 40%

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Yan Dobronosov/Reuters

После начала забастовки польских дальнобойщиков объемы экспорта Украины в страны Европы сократились на 40%. Об этом на своем сайте сообщило Министерство экономики Украины.

«Наибольший объем экспорта проходил через польскую границу — 282 тысячи тонн. И этот объем на 40% меньше, чем до того, как начали бастовать польские перевозчики», — заявила первый вице-премьер-министр Украины, министр экономики Юлия Свириденко.

В публикации уточняется, что общий объем экспорта украинской продукции в ноябре составил 9,2 млн тонн, при этом на грузовой транспорт пришлось 783 тысячи тонн. На некоторых пунктах пропуска через украинско-польскую границу, таких как «Ягодин — Дорогуск», «Рава-Русская — Хребенное», экспорт почти замер, или упал вдвое.

В начале ноября польские водители объявили о забастовке с перекрытием движения грузового автотранспорта через польско-украинскую границу. Через КПП пропускают только автобусы, грузовики с гуманитарным грузом, скоропортящимися продуктами и цистерны с топливом.

Протестующие уверены, что украинские дальнобойщики предлагают более низкие цены на свои услуги, а также перевозят товары внутри всего Европейского Союза, а не только между ЕС и Украиной.

Позже стало известно, что словацкие автомобильные перевозчики присоединяются к протесту польских коллег.

Ранее в Польше заявили о намерении обсудить «транспортный безвиз» для Украины на уровне ЕС.

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