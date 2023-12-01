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Пик роста зарплат в России остался позади

РБК: пик роста зарплат в России уже пройден

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Depositphotos

Пик роста заработной платы в России уже миновал. Эксперты заявили РБК о пройденном максимуме «зарплатной гонки».

«Реальные зарплаты <…> увеличились на 7,2% в годовом выражении против 9,5% в августе, номинальные начисленные — на 13,6% против 15,1%» — уточнили в сообщении.

Во ВНИИ труда Минтруда РФ обратили внимание, что повышенный спрос и определенные зарплатные ожидания по-прежнему наблюдаются в производственных отраслях, строительстве, IТ-секторе и логистике. Рост доходов сохранится у инженеров и квалифицированных рабочих.

В конце ноября стало известно, что на повышение зарплат бюджетников выделят еще 11 млрд рублей. Всего в 2023 году на эти цели уже были направлены 36 млрд рублей.

До этого стало известно, кому работодатели будут выплачивать новогодние премии. Рейтинг возглавили строительные компании (80%) и фирмы в области недвижимости (75%).

Ранее ученые нашли важный нюанс во взаимосвязи между доходом и самооценкой.

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