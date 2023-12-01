ФАС предложила сетям ограничить наценки на яйца

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отправила торговым сетям письмо, в котором предложила добровольно ограничить наценки на куриные яйца до марта 2024 года на уровне не более 5%. Об этом пишет РБК.

Союз независимых сетей России и компании, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли, получили это письмо. X5 Group (владелец магазинов «Чижик», «Пятерочка», «Перекресток») и другая крупная сеть также подтвердили получение письма.

Предложение ФАС касается всех видов куриных яиц, включая те, которые закупаются у поставщиков по долгосрочным контрактам. При этом необходимо избежать роста фактических наценок на яйца, закупаемые на тендерах.

Предложение ФАС связано со значительным повышением цен на куриные яйца, что вызывает беспокойство среди потребителей, как указывается в письме. Данная проблема обсуждалась на заседании рабочей группы ФАС по торговле с участием розничных сетей и отраслевых объединений 21 ноября.

Участники рынка должны сообщить о своем согласии или несогласии с предложением ФАС до понедельника, 4 декабря. Кроме того, до 6 декабря они должны предоставить регулятору информацию о соотношении объемов яиц, закупаемых по долгосрочным контрактам и на тендерах за ноябрь текущего года, с указанием конкретных поставщиков. Ответа на вопрос РБК о возможных последствиях, если сети не согласятся ограничивать наценки добровольно, пока не поступило из ФАС.

Повышение цен на куриные яйца объясняется данными Росстата, согласно которым в октябре 2023 года цены на яйца в рознице в среднем по стране выросли на 23,9% по сравнению с октябрем 2022 года. В 18 регионах стоимость яиц в октябре текущего года увеличилась на 1,5-10%, в 52 регионах — на 10,1-20% и в еще 14 регионах — на 20,1-39,9%. Только в Камчатском крае цены остались неизменными.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.