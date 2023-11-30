«Роснефть» увеличила объем продаж нефтепродуктов в России

«Роснефть» увеличила объемы реализации нефтепродуктов в РФ на 13% (до 11,4 млн тонн), следует из отчета о работе компании.

За 9 месяцев 2024 года благодаря развитию действующих и запуску новых проектов «Роснефти» объем добычи углеводородов увеличился почти на 11%.

Как отмечают аналитики, добыча газа компанией с января 2023 года увеличилась на 33% по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года за счет увеличения объемов производства на действующих проектах, а также запуском новых газовых проектов в Ямало-Ненецком автономном округе в 2022 году.

Также «Роснефть» продолжает реализовывать флагманский проект «Восток Ойл». Компания выполнила более 2,2 тыс. пог. км. Кроме того, ведется бурение 5 скважин, завершены бурением 3 поисково-разведочные скважины, 8 скважин находятся на стадии испытаний.

В третьем квартале «Роснефть» переработала 21,7 млн тонн нефти, что на 0,9% выше квартал к кварталу.

Показатель EBITDA за третий квартал достиг 1 002 млрд рублей, что почти на 15% выше консенсус-прогноза аналитиков.

По данным отчета, выручка «Роснефти» за 9 месяцев составила 6 612 млрд рублей, что на 8,2% ниже год к году преимущественно в результате снижения цен на нефть. При этом выручка за 3 квартал увеличилась на 33% (до 2 732 млрд рублей).

«Большое влияние на деятельность компании оказывает постоянное изменение системы налогообложения отрасли. Непроработанное решение по сокращению демпфера спровоцировало кризис на внутреннем рынке топлива в августе – сентябре текущего года. Еще одна инициатива, реализованная без проведения всестороннего анализа ее влияния и без обсуждения с отраслью, – дифференциация цен на газ для различных категорий промышленных потребителей на фоне роста налоговой нагрузки на отрасль», — отметил председатель правления и главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин.

Он добавил, что эти факторы существенно затрудняют долгосрочное планирование инвестиций и дальнейшую реализацию уже начатых проектов.