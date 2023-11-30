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В Кремле рассказали о встрече Путина с Сечиным

Песков: встреча Путина и Сечина 1 декабря будет непубличной

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Встреча президента России Владимира Путина и главы «Роснефти» Игоря Сечина 1 декабря пройдет в закрытом режиме. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

До этого сам Путин сообщал, что планирует провести рабочую встречу с Сечиным.

«Действительно президент рассказал вчера о том, что такая встреча состоится, это действительно так. Это будет встреча в закрытом режиме, закрытая встреча», — отметил Песков.

Он обратил внимание, что когда Кремль сообщает о внутренних встречах и совещаниях президента, о подавляющем большинстве встреч у Кремля нет возможности объявлять отдельно. То есть некоторые встречи не предназначены для опубликования, отметил Песков.

«Вот это будет одна из таких встреч, которые происходят гораздо чаще, чем мы сообщаем», — заключил Песков.

До этого глава «Роснефти» заявил, что неправильные шаги Минфина в налоговой политике вызвали кризис на российском топливном рынке. Как он отметил, большое влияние на деятельность «Роснефти» оказывает постоянное изменение системы налогообложения отрасли.

Ранее Песков рассказал о взаимоотношениях Путина и Киссинджера.

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