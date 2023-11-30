Приложения двух российских банков пропали из Google Play

Мобильные приложения Почта Банка и банка «Русский Стандарт» стали недоступны для скачивания в Google Play. Об этом сообщается РИА Новости.

Как отмечается, приложение Почта Банка также пропало и из App Store, при этом там еще доступно для скачивания приложение «Русский стандарт».

В начале ноября Почта банк и банк «Русский стандарт» попали под санкции США.

В ноябре компания Apple объявила, что разработчики из России теперь могут предоставлять своим пользователям возможность оплачивать покупки в приложениях через внешние ресурсы.

Предполагается, что Apple пошла на этот шаг после штрафа в размере 1,1 млрд руб., наложенного на компанию Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России в январе 2023 года. По мнению ФАС, Apple злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке, заставляя пользователей оплачивать покупки только через App Store.

Ранее Путин назвал санкции против России безумными и бездумными.