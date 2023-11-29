ЦБ оценил возможность снижения цен на жилье в России

Цены на жилье в России снизятся только после того, как прекратят действовать «широкомасштабные льготные ипотечные программы». Об этом заявил руководитель департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка РФ Александр Данилов. Его слова приводит «Интерфакс».

«Если в какой-то момент, мы за это тоже ратуем, чтобы программы были более селективные и помогали тем, кто действительно нуждается, а не тем, кто сам может купить, тогда, наверное, цены могут припасть, это будет хорошо для рынка», — сказал Данилов на вебинаре Fintrack.

Представитель ЦБ подчеркнул, что в последнее время разница между ценами на жилье на первичном рынке и на «вторичке» стала особенно заметной. Еще несколько лет тому назад цены на «первичке» были на 10-15% выше, чем на вторичке, а сейчас разрыв уже 40%, констатировал Данилов. Завышение получается где-то 20-25%, заключил глава департамента.

По мнению ЦБ, разница в стоимости жилья на первичном и вторичном рынке говорит о перегреве на рынке ипотеки. К чему это может привести — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России спрогнозировали кризис в секторе недвижимости.