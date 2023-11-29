Wildberries начнет скрывать некоторые плохие отзывы

Интернет-магазин Wildberries прислал партнерам уведомление о том, что начнет скрывать отрицательные отзывы. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

»<...> Мы начинаем автоматически скрывать в карточках товара отзывы покупателей, которые недовольны работой пункта выдачи (ПВЗ), доставки, складов, а также платными возвратами и всем, что не относится к качеству ваших товаров», — говорится в сообщении маркетплейса.

В компании отметили, что скрытые отзывы не будут учитываться в расчете рейтинга продавца.

До этого сообщалось о происшествии на складе Wildberries в Подмосковье, где из-за прорыва трубы затопило склад с сотнями товаров. Позднее компания пообещала заменить поврежденную продукцию.

А 24 ноября силовики нагрянули с обысками на склад Wildberries в Электростали с проверкой на соблюдение миграционного законодательства.

Ранее сообщалось, что Wildberries изменил 20 правил после проверки Генпрокуратуры.