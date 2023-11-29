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В Кремле рассказали о будущем Европы без российских товаров

Песков: Европа без российских товаров потеряет конкурентоспособность

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Reuters

Теоретически Европа способна обойтись без России, но без нее она получит «очень серьезные последствия» и потеряет конкурентоспособность. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

По его словам, без российских товаров Европе приходится те же товары, будь то энергоресурсы или что-то другое, покупать в других местах втридорога. В такое случае появляется предбанкротное состояние европейской промышленности, ситуация приводит к серьезным последствиям.

«Поэтому да, по-прежнему наши товары пользуются популярностью и покупаются, в том числе и в европейских странах», — сказал представитель Кремля.

В начале ноября в США заявили, что Европа на годы вперед превратилась в главный рынок сбыта сжиженного природного газа (СПГ) США. По словам помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетта, 70% экспорта американского СПГ якобы помогли Европе в 2022 году «совершить побег от своей зависимости от России».

Ранее Еврокомиссия объявила о планах отказаться от российского газа к концу десятилетия.

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