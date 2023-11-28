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В Армении закроют брокерские счета части россиян

Работавший с гражданами России армянский Armbrok закроет счета части иностранцев

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David Mdzinarishvili/Reuters

Армянский брокер Armbrok закроет часть счетов нерезидентов, в том числе счета граждан России, из-за ужесточения внутренних требований к иностранцам. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на представителя брокера.

По его словам, решение о закрытии счетов принято комплаенс-подразделением Armbrok «после пересмотра и ужесточения внутренних требований к нерезидентам Армении».

Как отметил представитель брокера, компания всегда соблюдала и соблюдает требования вышестоящих депозитариев. Он указал, что это решение не связано с дополнительными требованиями партнеров Armbrok.

Представитель компании добавил, что активы клиентов-нерезидентов переведут на их счета в других брокерах и банках, «согласно поручениям клиентов на вывод».

Брокер Armbrok был основан в 1994 году.

До этого правительство России утвердило список стран, банки и брокеры из которых смогут участвовать в валютных торгах в РФ.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван заплатил Москве миллионы долларов за вооружение, но не получил ни оружие, ни деньги обратно.

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