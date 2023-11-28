В России рассматривают вариант запрета экспорта зерновых

В правительстве России обсуждается возможность запрета на экспорт зерновых. Под ограничительный меры могу подпасть пшеница, ячмень, кукуруза и рожь, сообщает газета «Известия».

В настоящее время Министерству сельского хозяйства поручено отслеживать остатки зерна в стране. Если эти запасы опустятся до критического уровня в 10 миллионов тонн, то возможно временное ограничение на экспорт.

10 миллионов тонн должно быть достаточно на полтора месяца при годовом потреблении в размере 80-85 миллионов тонн.

По мнению экспертов, опрошенных газетой, запрет на экспорт является крайней мерой, которая может быть принята только в исключительных случаях. Новый урожай и остатки предыдущего года практически гарантируют, что дефицита зерновых в стране не будет.

В этом году урожай зерна составил почти 150 миллионов тонн, и около 65 миллионов тонн могут быть отправлены на экспорт.

Россия направила два корабля с пшеницей в две страны Африки. Турция же пообещала делать из российского зерна муку для стран Африки.

Ранее эксперт рассказал, что может быть вместо прежней зерновой сделки.