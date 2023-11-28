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В России назвали условие для снижения цен на кофе и какао

Цены на кофе могут снизиться из-за борьбы Евросоюза с вырубкой тропических лесов

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Tsvangirayi Mukwazhi/AP

Страны Евросоюза могут быть вынуждены продавать избыток кофейных зерен и какао-бобов из-за борьбы с вырубкой лесов, что приведет к снижению их цен. Генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в разговоре с РИА Новости указал на необходимость такого условия для снижения цен.

Он отметил, что законопроект, принятый в декабре 2022 года, о запрете экспорта и импорта продуктов, производство и сбыт которых способны вызвать обезлесивание, окажет влияние на стоимость кофе и какао на мировых рынках.

Продукты, такие как пальмовое масло, говядина, соя, кофе, какао, шоколад, а также мебель и печатные бумажные изделия, не могут быть ввезены, если их производители не подтвердят экологическое происхождение. Чантурия объяснил, что Евросоюз, вероятно, попытается избавиться от этого сырья за пределами своей территории, и избыток предложения на мировом рынке на некоторое время снизит цены на него.

В октябре сообщалось, что в России существенно выросло количество скидок на чай и кофе. Самые большие скидки на чай можно найти в Москве, Санкт-Петербурге и Калининградской области — некоторые предложения позволяют сэкономить на покупке этого товара до 81%. Второе место делят Белгородская область и Республика Адыгея — здесь можно купить чай с дисконтом до 72%. На третьем месте Ивановская область и Краснодарский край, где экономия может достигать 71% от первоначальной стоимости товара.

Ранее ученые опровергли миф о кофеине.

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