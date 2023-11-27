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В Госдуме попросили Киев не прятать далеко скифское золото

Депутат Шеремет призвал Украину не прятать далеко скифское золото

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Тарас Литвиненко/РИА «Новости»

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет обратился к киевским властям с просьбой не прятать далеко скифское золото и хорошо за ним ухаживать. По словам парламентария, коллекцию древних изделий скоро придется вернуть в Крым. Его слова приводит РИА Новости.

«Призываю киевские власти не прятать далеко скифское золото и хорошо за ним ухаживать, так как коллекцию придется вернуть в Крым», — передает агентство слова депутата.

Шеремет подчеркнул, что золото скифов, переданное Украине нидерландским музеем Алларда Пирсона, является достоянием России и Киев не имеет на него прав.

«Коллекцию скифского золота фактически украли у Крыма и передали террористическому государству под названием Украина», — сказал депутат.

Он отметил, что передача коллекции Киеву ударила по престижу Музея Алларда Пирсона и системе организации межмузейных международных выставок.

До этого член Комитета Госдумы по международным делам, депутат фракции «Единая Россия» от Крыма Дмитрий Белик заявил, что скифское золото можно вернуть только «силовым путем».

Ранее таможня Украины сообщила, что 2,7 тыс. килограмм скифского золота прибыло в страну.

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