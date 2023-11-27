Золото подорожало до максимума с мая на фоне слабости доллара

В понедельник цена золота поднялась выше отметки в $2000 за унцию, что является максимумом с мая текущего года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Спотовые цены в Гонконге выросли на 0,6%, до $2013,1. Золото продолжило свой рост на фоне ослабления доллара, вызванного возросшей уверенностью инвесторов в том, что ФРС США завершил цикл повышения ставок. Декабрьские фьючерсы на него на бирже Comex превышали отметку в $2013,4 за унцию к 13:30 мск.

С начала ноября стоимость драгоценного металла выросла на 1,5%. Кроме того, в понедельник подорожало и серебро — цена фьючерсов с поставкой в декабре поднималась до максимума с августа, составляя $24,79 за унцию. За последний месяц металл вырос в цене на 8%.

В конце октября кандидат экономических наук Владимир Григорьев рассказал об инвестициях в золото как наиболее выгодном варианте сохранения сбережений.

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