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В сентябре экспорт российского чугуна в ЕС удвоился

Россия на 40% увеличила экспорт чугуна в страны Евросоюза, поставив 1,25 млн тонн

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Shutterstock

Экспорт чугуна из России в ЕС вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 1,25 млн тонн. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на Eurostat.

В сентябре объем поставок удвоился в годовом выражении, достигнув 117 тыс. тонн. Доля российского чугуна в общем импорте ЕС составляет 61%. При этом Bloomberg сообщал о планах Евросоюза ввести запрет на импорт российского чугуна в рамках 12-го пакета антироссийских санкций. По оценкам Брюсселя, это должно нанести РФ ущерб в $5,3 млрд в год.

В январе-сентябре 2023 года Россия произвела 46,7 млн тонн чугуна, это на 4,3% больше, чем за тот же период прошлого года, согласно данным World Steel Association.

Накануне стало известно, что Европейский союз тайно закупает более половины всего экспортируемого Россией СПГ. По данным издания The Telegraph, самыми серьезными покупателями газа из РФ являются Бельгия и Испания.

Ранее экономист указал на снижение торговой значимости Евросоюза для России

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