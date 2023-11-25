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Новак рассказал о планах по расширению торгово-экономических связей с Турцией

Вице-премьер Новак: РФ планирует реализовать новые проекты в торговле с Турцией

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Мурад Оруджев/РИА Новости

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, выступая на межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Турции, завил, что страны планируют нарастить торговый оборот и расширить сотрудничество, а также увеличить долю расчетов в национальных валютах, передает ТАСС.

По его словам, стороны обсудили ключевые вопросы и позиции по ряду тем двусторонней повестки, также определились дальнейшие векторы сотрудничества. Чиновник отметил, что наблюдается положительная динамика по всем направлениям взаимодействия.

Новак рассказал, что по итогам 2022 года Турция заняла второе место среди внешнеторговых партнеров России. По его данным, торговый оборот вырос более, чем в два раза, кроме этого, растет доля расчетов в национальных валютах.

«Сегодня мы обсудили, как можем увеличить показатели двухсторонней торговли, расширить сотрудничество, планируем реализовывать для этого новые совместные проекты», — сказал вице-премьер.

Министр торговли Турции Омер Болат по итогам переговоров с Новаком по экономическому сотрудничеству заявил, что Турция продолжит развивать отношения с Российской Федерацией, основываясь на независимых собственных решениях.

Ранее в Совфеде РФ прокомментировали передачу Турцией Украине командиров батальона «Азов» (организация запрещена в России).

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