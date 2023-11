Главный нефтяной конкурент России занял $11 млрд для покрытия дефицита бюджета

Saudi Press Agency/Global Look Press

Власти Саудовской Аравии привлекли десятилетний кредит на $11 млрд, чтобы покрыть дефицит государственного бюджета. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

В группу кредиторов Эр-Рияда вошли крупные финансовые организации мира — китайский Industrial and Commercial Bank of China, First Abu Dhabi Bank (ОАЭ), американский Citigroup и британский HSBC Holdings.

Дефицит бюджета Саудовской Аравии, которая считается главным нефтяным конкурентом России, возник из-за более низких по сравнению с прогнозом властей ближневосточной страны биржевых цен на нефть, снижения объемов добычи сырья на внутреннем рынке и роста государственных расходов.

Рост гозатрат связан с амбициозными планами наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана по диверсификации экономики страны и снижению зависимости доходов бюджета от экспорта нефти, пишет Bloomberg. Программа Vision 2030 подразумевает госвливания на сотни миллиардов долларов, уточняет агентство.

Это не первое привлечение Саудовской Аравией многомиллиардных займов для покрытия дефицита бюджета. О такой практике Bloomberg сообщало еще в середине ноября 2020 года.

