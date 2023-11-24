В ЦБ объяснили, как узнать мошеннический сайт в «черную пятницу»

В «черную пятницу», 24 ноября, мошенники могут подделать сайт известного бренда или крупный интернет-магазин с выгодными предложениями и скидками. Три основных признака ресурса-клона назвал «Газете.Ru» заместитель начальника управления безопасности Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Дмитрий Ибрагимов.

«У сайта-клона отличие всего в один символ или одну букву – и вот человек уже как бы покупает понравившуюся вещь на сайте-клоне. Но стоит ввести данные карты – и все деньги с нее будут украдены. На подобном ресурсе, как правило, будут торопить с покупкой. Например, там есть надписи «скидка 99%» или «тайная предварительная распродажа», до окончания которых будут оставаться считанные минуты на специальном таймере», — отметил Ибрагимов.

Во-вторых, верстка сайта может быть выполнена весьма небрежно: там могут быть опечатки, ошибки, часть страниц не будет открываться, дизайн будет «плыть», добавил представитель ЦБ.

«Некоторые ресурсы могут просуществовать всего несколько часов, прежде чем их заблокируют. Банк России совместно с Генеральной прокуратурой инициировал в 2022 году блокировку более 10,7 млн подобных сайтов. Поэтому нередко мошенники не стараются особо с дизайном страниц», — уточнил Ибрагимов.

В-третьих, нужно проверять адресную строку: адрес ресурса должен начинаться с https, перед ним должен стоять значок закрытого замочка, сказал эксперт.

«Конечно, этот замочек не является стопроцентным показателем того, что сайт официальный. Это лишь означает, что канал между пользователем и ресурсом зашифрован. Но вот его отсутствие и может быть тревожным знаком», — сказал Ибрагимов.

Он дал универсальный совет: для онлайн-шоппинга лучше использовать отдельную банковскую карту — пластиковую или виртуальную.

«Деньги на счет лучше вносить непосредственно перед совершением операции. Поэтому даже если человек случайно введет данные карты на фишинговом сайте, мошенникам достанется только та сумма, что будет на ней в тот момент. А основная карта пользователя останется в безопасности», — заключил представитель ЦБ.

По данным ЦБ РФ, объем операций, совершенных без согласия россиян, в апреле-июне 2023 года достиг 3,62 млрд рублей против 4,5 млрд в январе-марте.

Ранее в ЦБ объяснили рост объема хищений с банковских счетов россиян в первом квартале.