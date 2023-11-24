Добыча золота достигнет пика в России в 2030 году

В России производство золота в перспективе в 2030 году может достигнуть своего пика. Такой прогноз со ссылкой на доклад подведомственного Роснедрам Центрального научно-исследовательского геологоразведочного института цветных и благородных металлов (ЦНИГРИ) опубликовали «Ведомости».

По данным издания, в документе приводятся несколько вариантов сценария. Первый предполагает производство золота на разрабатываемых месторождениях. При его реализации ежегодный объем добычи золота в России к 2030 году достигнет 600 тонн. По другом сценарию, который предусматривает вовлечение в промышленную разработку в том числе прогнозных ресурсов, добыча превысит 700 тонн.

23 ноября в России ввели квоты на вывоз лома из страны. По данным пресс-службы министерства экономического развития РФ, размер квоты в 600 тыс. тонн остался неизменным, как и внутриквотная пошлина в 5%, но не менее €15 за тонну. Как рассказали в Минэкономики, пролонгация данных мер позволит удерживать цены и обеспечить российские металлургические заводы стратегическим сырьем.

Ранее ювелир назвал безопасные украшения.