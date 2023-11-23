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В Британии прогнозируют «катастрофу уровня жизни», несмотря на меры властей

RF: финплан властей Британии не предотвратит падение уровня жизни граждан

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Suzanne Plunkett/Reuters

План властей Великобритании по выравниванию неравенства посредством повышения пенсий соцвыплат и снижения налогов для бизнеса обречен на провал. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитический центр Resolution Foundation (RF).

Как отмечается в докладе исследовательской организации, объявленные налоговые послабления на £10 млрд перекрываются повышением налогов на £90 млрд с 2019 года. При этом в 2024 году ожидается снижение реальных доходов домохозяйств на 1,5%. Это станет новым рекордом падения уровня жизни при нынешнем парламенте.

«К январю 2025 года реальные располагаемые доходы упадут на 3,1%. Это приведет к обеднению семей в среднем на 1,9 тыс. фунтов», — констатируют аналитики.

До этого политолог Константин Бобров отмечал, что по результатам социологических опросов растет недовольство немецкого населения политикой правительства в отношении украинского кризиса. 59% опрошенных считают, что конфликт негативно сказывается на их жизни. Как указал эксперт, 64% немцев выступают против поставок Киеву боевых самолётов, считая это ударом по бюджетам стран ЕС. 43% респондентов убеждены, что западные санкции вредят Германии.

Ранее глава МИД Венгрии заявил о провале санкций против России.

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