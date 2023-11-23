Власти установили стоимость квадратного метра на ближайшее полугодие

Министерство строительства и ЖКХ России утвердило рост на 4% норматива стоимости квадратного метра жилья на первое полугодие 2024 года. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Он составит 97 547 рублей, следует из документа ведомства. Как отмечается, этот показатель используется для расчета размеров социальных выплат на покупку жилья за счет средств федерального бюджета.

Помимо этого, Минстрой установил среднюю рыночную цену «квадрата» в различных регионах страны. Этот норматив применяется для предоставления жилищных субсидий отдельным льготным категориям граждан. Наиболее высокие цены предлагается зафиксировать в Москве — 170,6 тыс. рублей (рост на 3% по сравнению с четвертым кварталом 2022 года), в Санкт-Петербурге — 165,3 тыс. рублей (без изменений).

Также выше среднероссийского уровня показатели в Приморском крае — 158,9 тыс. рублей (рост на 6%), в Сахалинской области — 157 тыс. рублей (плюс 3%), на Чукотке — 155,4 тыс. рублей (без изменений). Наименьшие цены ожидаются в Кабардино-Балкарии — 45,9 тыс. рублей (рост на 2%).

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