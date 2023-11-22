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Банк России отметил замедление темпов выдачи ипотек

ЦБ констатировал замедление темпов роста ипотечного кредитования после сентября

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Михаил Куравлев/РИА «Новости»

Банк России зафиксировал снижение темпов наращивания ипотечного кредитного портфеля в октябре по сравнению с рекордным сентябрем. Об этом сообщил замглавы департамента финансовой стабильности Центробанка Евгений Румянцев на конференции Ассоциации российских банков, передает ТАСС.

Как уточнил чиновник, в сентябре темпы роста ипотеки составили 4,2%, а в октябре замедлились, хотя по-прежнему остаются высокими. Ранее было заявлено об увеличении объема выдачи ипотечного кредита за сентябрь на 12,5% — до рекордных 955,2 млрд рублей, а ипотечный портфель банков вырос на 4,2%, сообщает агентство.

До этого эксперт назвал условия для покупки квартиры в ипотеку при действующих ставках. По мнению, ипотечного брокера и эксперта по недвижимости Дмитрия Ракуты сейчас лучше не брать ипотеку, если у вас нет крупного первого взноса. Эксперт считает, что текущая средняя ставка по ипотеке в 17% вряд ли упадет ниже раньше следующего года. Но даже если у вас есть внушительный первый взнос и платежи по ипотеке в целом для вас комфортные, ипотеку под такой процент лучше рассматривать под рефинансирование.

Ранее в России появились риски дефицита новостроек.

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