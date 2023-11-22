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Власти в ближайшее время могут снять запрет на экспорт дизельного топлива

Новак: запрет на экспорт дизельного топлива может быть снят в ближайшее время

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Александр Астафьев/РИА Новости

Вице-премьер России Александр Новак на правительственном часе в Совете Федерации заявил, что решении о снятии запрета на экспорт дизельного топлива может быть принято в ближайшее время, передает РИА Новости.

По его словам, в данный момент российский рынок сбалансирован, а цены стабилизированы.

«В ближайшее время, я думаю, что будут приняты решения и об отмене (полного запрета. — «Газета.Ru») экспорта дизельного топлива. Поскольку сейчас рынок наполнен», — сказал Новак.

21 ноября глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что министерство пока не планирует полностью снимать запрет на экспорт дизельного топлива.

В конце сентября правительство ввело запрет на экспорт нефтепродуктов из страны на фоне роста их цен. Позже власти разрешили вывоз дизтоплива в порты по трубопроводам компаниям, которые поставляют на внутренний рынок минимум 50% произведенного топлива, а на прошлой неделе были сняты ограничения на вывоз бензина.

Ранее СИПРИ сообщило о сокращении оборонного экспорта РФ на треть.

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