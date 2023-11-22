Сделка по продаже Forbes за $800 млн сорвалась

Сделка по продаже Forbes Media Group стоимостью $800 млн группе инвесторов во главе с американским техническим руководителем Остином Расселом сорвалась после того, как были подняты вопросы о потенциальном российском или другом иностранном влиянии на приобретение. Об этом сообщает американская газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, настоящим покупателем был владелец российского Forbes Магомед Мусаев, который приобрел его в 2018 году.

Владелец американской медиагруппы Integrated Whale Media заявил, что расторгает соглашение о продаже Forbes.

По словам источников издания, это заявление последовало после многомесячных споров по поводу продажи и пристального внимания Комитета по иностранным инвестициям в США по поводу возможного иностранного участия.

В своем заявлении Остин Рассел заявил, что расторжение контракта отвечает интересам сторон.

Как пишет WP, этой сделке могли помешать вопросы о связях Рассела с магнатом Магомедом Мусаевым, который в 2016 году вложил $20 млн в компанию Рассела, занимающуюся лидарными технологиями.

В 2022 года Forbes Russia направил жалобу на судебное решение о возвращении журнала прежнему владельцу.

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