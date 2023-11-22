В США сообщили о транзакциях биржи криптовалюты Binance в Иран

Генеральный прокурор США Меррик Гарленд заявил, что крупнейшая в мире криптобиржа Binance позволяла осуществлять транзакции на сумму около $900 млн между США и Ираном, а также крупные транзакции с Сирией и Крымом. Его слова приводит ТАСС.

Также сообщается о транзакциях в новые регионы РФ с помощью Binance. По словам Гирлянда, сотрудники биржи осознавали, что используемые компанией методы по борьбе с отмыванием денег были недостаточными, что могло привлечь на платформу преступников.

До этого глава криптобиржи Binance Чанпэн Чжао ушел в отставку из-за дела об отмывании денег. Его компании предстоит выплатить $4,3 млрд в бюджет США.

Соглашение с властями позволит бизнесмену сохранить долю в Binance, а руководить биржей будет Ричард Тенг, курировавший торговлю в Азии, Европе и на Ближнем Востоке. Основатель криптобиржи отметил, что намерен сделать перерыв в работе, поскольку у него не было ни одного выходного за последние 6,5 года.

Ранее гендиректор Binance признал вину в рамках расследования в США.