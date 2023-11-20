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Выручка российских угольщиков за полгода упала почти на треть

«Интерфакс»: угольные компании России потеряли 29% выручки из-за падения цен

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Shutterstock

Совокупная выручка российских угольных предприятий в первом полугодии 2023 года снизилась на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила 1,137 трлн рублей. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на доклад рабочей группы по экологической безопасности Анатолия Яновского.

Прибыль угольных компаний до налогообложения за этот период упала на 52%, до 279 млрд рублей. Сокращение выручки и прибыли произошло на фоне падения цен на уголь и роста издержек предприятий.

По словам Яновского, налоговые отчисления угольщиков в первом полугодии снизились на 51%, до 126,4 млрд рублей. Себестоимость добычи выросла на 48-49% к 2021 году. Причина — индексация зарплат и рост амортизации оборудования.

Яновский также отметил, что около 80% всего оборудования российских угольных компаний — импортного производства. Это создает риски в текущих условиях санкций и логистических ограничений.

До этого глава Минэкономразвития Максим Решетников оценил темпы реализации импортозамещающих проектов с Белоруссией.

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