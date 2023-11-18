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Грузчики потребовали у женщины 75 тыс. руб и выкинули ее мебель на асфальт

Mash: грузчики потребовали у женщины 75 тыс. руб и выкинули ее мебель на асфальт

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Depositphotos

Грузчики потребовали у женщины 75 тыс. за свои услуги и выкинули ее мебель на асфальт после того, как она отказалась уплатить сумму, которая превышала оговоренную в 7,5 раз. Историю опубликовал Telegram-канал Mash.

Сообщается, что пострадавшая женщина нашла грузчиков в интернете и попросила, чтобы на место прибыли двое мужчин. Вместо этого приехали пять человек, которые внесли в смету услуги, которые женщина не заказывала, при этом, по ее словам, ее шкаф был упакован «как попало».

После того, как женщина отказалась платить 75 тыс. рублей по предъявленной смете и пригрозила грузчикам вызовом в полицию, те снизили цену втрое, до 25 тыс. рублей, а затем до 15 тыс. рублей, однако женщина перевела на карту грузопогрузочной службы 5 тыс. рублей, после чего мужчины выкинули ее имущество из машины на мокрую дорогу. По данным информационного канала, мужчин ждет проверка.

До этого в России состоялась премьера трагикомедии «Грузчики» об эгоизме и реинкарнации.

Ранее грузчики в Домодедово вскрыли багаж пассажирки и выкрали 600 тысяч рублей.

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