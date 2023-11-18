Си Цзипньпин прокомментировал задачи, стоящие перед АТЭС

Председатель Китая Си Цзипньпин призвал прекратить политизацию торговых вопросов, выступая на саммите Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщает телеканал CGTN.

«Мы должны противодействовать политизации торгово-экономических вопросов, а также превращению их в оружие и размытию понятия безопасности в этой сфере», — заявил Си на полях форума.

Ключевой задачей для международной организации председатель Китая назвал поддержание свободной и открытой торговой системы, в основе которой будет находится Всемирная торговая организация (ВТО).

Ранее стало известно, почему США отказались от политических заявлений по итогу АТЭС.

Соединенные Штаты отказались от темы политики в декларации по итогам саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС) из-за серьезного давления мусульманских стран. При этом Соединенные Штаты, как председатель саммита, выпустили отдельное заявление.

Ранее делегация РФ представила на АТЭС новые транспортные проекты России.