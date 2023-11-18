Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Си Цзипньпин прокомментировал задачи, стоящие перед АТЭС

Си Цзипньпин призвал прекратить политизацию торговых вопросов

close
100%
Feng Li/AP

Председатель Китая Си Цзипньпин призвал прекратить политизацию торговых вопросов, выступая на саммите Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщает телеканал CGTN.

«Мы должны противодействовать политизации торгово-экономических вопросов, а также превращению их в оружие и размытию понятия безопасности в этой сфере», — заявил Си на полях форума.

Ключевой задачей для международной организации председатель Китая назвал поддержание свободной и открытой торговой системы, в основе которой будет находится Всемирная торговая организация (ВТО).

Ранее стало известно, почему США отказались от политических заявлений по итогу АТЭС.

Соединенные Штаты отказались от темы политики в декларации по итогам саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС) из-за серьезного давления мусульманских стран. При этом Соединенные Штаты, как председатель саммита, выпустили отдельное заявление.

Ранее делегация РФ представила на АТЭС новые транспортные проекты России.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий