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В Нижнем Новгороде в декабре пройдет международный ESG-форум «СО.ЗНАНИЕ»

В Нижнем Новгороде 4 и 5 декабря пройдет международный ESG-форум «СО.ЗНАНИЕ»

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Пресс-служба международного ESG-форума «СО.ЗНАНИЕ»

В Нижнем Новгороде 4 и 5 декабря пройдет международный ESG-форум «СО.ЗНАНИЕ». Это ключевое мероприятие для взаимодействия государства и бизнеса по вопросу формирования новой модели устойчивого социально-экономического развития России, сообщили в пресс-службе форума.

Там уточнили, что форум станет первой площадкой, на которой будут сформированы и предложены принципы устойчивого развития для стран БРИКС, основанных на 17 целях устойчивого развития Организации объединенных наций, но с учетом общественно-экономического уклада стран союза.

В рамках форума состоится стратегическая сессия, на которой участники определят, какие из принципов устойчивого развития могут быть релевантны для экономики России, а какие — скорректированы, исходя из ее особенностей. Участники предложат план реализации таких принципов.

«Повестка устойчивого развития является одним из значимых факторов развития не только для Нижегородской области, но и для всей страны в целом. В рамках форума мы планируем объединить лучшие отечественные и зарубежные практики и сформировать единую концепцию развития на ближайшие годы. В Нижегородской области принципы устойчивого развития активно реализуются и показывают свою эффективность. Готовы делиться опытом, предлагать и обсуждать совместные решения», – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В 2024 году Россия примет председательство в объединении БРИКС, играющем значительную роль в решении многих глобальных и региональных вопросов. Встречи министров стран БРИКС по вопросам устойчивого развития в направлении промышленности и природопользования пройдут в Нижегородской области.

Организаторы ESG-форума – Корпоративный университет правительства Нижегородской области и компания «ОМГ». Мероприятие пройдет при поддержке Правительства Нижегородской области на площадке «Академии Маяк» имени А.Д. Сахарова.

Ранее бывший замминистра финансов России назвал сумму, нужную на климатические проекты БРИКС.

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