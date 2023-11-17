Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мишустин не поддержал инфраструктурный сбор с маркетплейсов

Мишустин не поддержал новый сбор с маркетплейсов на совещании по «Почте России»

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

По информации, полученной РБК от источника в Минцифры, председатель правительства Михаил Мишустин отклонил предложение о введении инфраструктурного сбора с маркетплейсов. Это было объявлено на совещании, посвященном улучшению финансово-экономического состояния «Почты России», на котором присутствовали Мишустин, вице-премьеры Дмитрий Григоренко и Дмитрий Чернышенко, помощник президента Максим Орешкин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минцифры Максут Шадаев и министр финансов Антон Силуанов. Генеральный директор «Почты России» Михаил Волков также присутствовал на совещании.

Источник пояснил, что премьер-министр не поддержал инициативу по введению сбора с маркетплейсов, так как это предложение было бы скорее всего переложено на покупателей. Вместо этого, «Почта России» и маркетплейсы обсуждают возможную альтернативу инфраструктурному платежу. В предыдущих сообщениях уже упоминалось, что «Почта России» предложила обязать владельцев маркетплейсов и других участников рынка электронной коммерции уплачивать инфраструктурный платеж в размере 0,5% от квартального оборота товаров, если их ежегодная выручка составляет не менее 1 млрд рублей.

Тогда инициативу не поддержали в Минпромторге. Шадаев весной говорил о необходимости предусмотреть предоставление «Почте России» компенсаций за оказание социально значимых услуг почтовой связи в сельской местности, где в основном эта деятельность убыточна. По его словам, «Почта» вынуждена во многих случаях обеспечивать содержание убыточных отделений и гарантировать единый стандарт и качество оказания услуг. Государственное субсидирование «Почты России» было отменено в 2014 г.

Ранее в России появились почтовые марки с новыми субмаринами.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий