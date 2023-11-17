Мишустин не поддержал инфраструктурный сбор с маркетплейсов

По информации, полученной РБК от источника в Минцифры, председатель правительства Михаил Мишустин отклонил предложение о введении инфраструктурного сбора с маркетплейсов. Это было объявлено на совещании, посвященном улучшению финансово-экономического состояния «Почты России», на котором присутствовали Мишустин, вице-премьеры Дмитрий Григоренко и Дмитрий Чернышенко, помощник президента Максим Орешкин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минцифры Максут Шадаев и министр финансов Антон Силуанов. Генеральный директор «Почты России» Михаил Волков также присутствовал на совещании.

Источник пояснил, что премьер-министр не поддержал инициативу по введению сбора с маркетплейсов, так как это предложение было бы скорее всего переложено на покупателей. Вместо этого, «Почта России» и маркетплейсы обсуждают возможную альтернативу инфраструктурному платежу. В предыдущих сообщениях уже упоминалось, что «Почта России» предложила обязать владельцев маркетплейсов и других участников рынка электронной коммерции уплачивать инфраструктурный платеж в размере 0,5% от квартального оборота товаров, если их ежегодная выручка составляет не менее 1 млрд рублей.

Тогда инициативу не поддержали в Минпромторге. Шадаев весной говорил о необходимости предусмотреть предоставление «Почте России» компенсаций за оказание социально значимых услуг почтовой связи в сельской местности, где в основном эта деятельность убыточна. По его словам, «Почта» вынуждена во многих случаях обеспечивать содержание убыточных отделений и гарантировать единый стандарт и качество оказания услуг. Государственное субсидирование «Почты России» было отменено в 2014 г.

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