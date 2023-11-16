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Сенатор посоветовал подождать с новыми инициативами по банкротству граждан

Сенатор Журавлев: новые поправки по банкротству возможны только после оценки

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Depositphotos

Возобновлять дискуссию об изменении правил внесудебного банкротства граждан имеет смысл только после оценки последних поправок в этой сфере. Об этом заявил на форуме «Банкротства. Новая реальность» зампред Совета Федерации Николай Журавлев, передает «Интерфакс».

Журавлев напомнил, что с 3 ноября расширен круг граждан, которым доступно внесудебное банкротство — повышены лимиты долга и сняты некоторые ограничения. По его словам, это приведет к росту числа таких банкротств, поэтому нужно дать время и оценить результат принятых поправок.

Кроме того, сенатор призвал учитывать существующие меры поддержки заемщиков, такие как кредитные каникулы. По его мнению, новые инициативы по банкротству граждан имеет смысл обсуждать с учетом этих инструментов.

Зампред также предостерег граждан от необдуманного решения о банкротстве, поскольку оно влечет серьезные ограничения, в том числе при получении кредитов.

До этого Сбер назвал долги и имущество самыми популярными лотами банкротных торгов.

Ранее эксперт раскрыл средний размер микрозайма в октябре.

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