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София начала взимать налог с транзита российского газа

Болгария ввела акциз на транзит российского газа в размере €10 за час

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Болгария ввела налог на транзит российского газа через свою территорию, для снижения конкурентоспособности трубопроводного топлива из РФ по сравнению с более дорогим СПГ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

С 13 октября Болгария установила акциз на транзит российского газа в размере €10 евро в час. Премьер страны Николай Денков заявлял, что это усилит конкуренцию на газовом рынке. Однако главы внешнеполитических ведомств Венгрии и Сербии высказали опасение, что такое решение Софии угрожает энергобезопасности их стран.

По данным источника, введенный налог фактически повышает цену российского газа для потребителей на 25%, доводя ее до уровня стоимости СПГ.

«Болгары будут шантажировать остановкой транзита, если не будет уплачен налог. Но Венгрия и Сербия платить откажутся», — сказал собеседник агентства.

При этом в сложном положении оказывается госкомпания «Булгартрансгаз», ее могут обанкротить.

Денков настаивает, что введение налога — «право Софии». Однако президент Румен Радев назвал это решение «внезапной идеей без расчетов», которая ведет к неопределенности и угрожает интересам страны.

До этого в Болгарии из-за планов оставить завод «Лукойла» без российской нефти было решено созвать внеочередной Совбез.

Ранее Украина пообещала Австрии продолжить поставки газа из РФ без договора о транзите.

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