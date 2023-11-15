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Власти РФ прорабатывают строительство железной дороги в Крым через новые регионы

Хуснуллин заявил о проработке строительства ЖД в Крым через новые регионы

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Depositphotos

Российские власти прорабатывают вопрос о строительстве железной дороги (ЖД) в Крым через «новые территории», данный проект находится на стадии проектирования. Об этом заявил журналистам вице-премьер России Марат Хуснуллин в рамках «Транспортной недели» в Москве, передает РИА Новости.

Он отметил, что дорога в Крым через «новые территории» была «еще со времен Советского Союза». На сегодняшний день часть этой дороги находится на безопасном расстоянии от линии соприкосновения, а другая часть ЖД проходит ближе к линии соприкосновения.

«Поэтому мы сейчас прорабатываем эти вопросы, пока идет на уровне проектирования как альтернативный вариант, чтобы дополнительно пустить потом через новые территории», — сказал Хуснуллин, подчеркнув, что конкретных решений по этому вопросу пока нет.

7 ноября глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что новая железная дорога, которая пройдет от Ростова-на-Дону до Крыма через территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей, станет альтернативой Крымскому мосту.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил о начале строительства железной дороги, связывающей Ростов и Крым.

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