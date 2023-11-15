Компания «РН-Краснодарнефтегаз» подвела итоги юбилейного года

Компания «РН-Краснодарнефтегаз», которая входит в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефти», отмечает 80-летний юбилей со дня образования, сообщили в пресс-службе нефтяной компании. Предприятие было создано в 1943 году и является продолжателем традиций нефтедобычи Кубани, которая ведется в регионе с 1864 года.

Подводя итоги юбилейного года, представители компании констатировали, что в настоящее время «РН-Краснодарнефтегаз» является опорным предприятием нефтегазодобычи «Роснефти» на юге России, его накопленная добыча превышает 244 млн тонн нефти и 116 млрд м3 газа.

«РН-Краснодарнефтегаз» осуществляет свою деятельность на территории 10 районов Краснодарского края.

«Добываемая нефть имеет уникальные физико-химические свойства. Предприятие обеспечивает стабильную добычу нефти и газа за счет внедрения и использования новых технологий и методов добычи», — говорится в сообщении пресс-службы.

Представители предприятия отмечают, что многие технологии и методы были впервые созданы и опробованы кубанскими нефтяниками. Например, в 60-70-е годы прошлого века на Карском месторождении впервые в мире были пробурены семь многозабойных скважин. Сегодня этот метод применяется на нефтяных промыслах в различных уголках планеты. В 1970-е годы впервые в стране были применены термические методы добычи нефти, которые впоследствии получили широкое развитие.

Недавно «РН-Краснодарнефтегаз» завершил реализацию инвестиционной газовой программы «Роснефти», которая включала в себя строительство объектов системы сбора и подготовки газа на 4-х крупных группах месторождений. Это позволило достичь минимального уровня нагрузки на окружающую среду и улучшить экологическую обстановку в регионе. Уровень рационального использования попутного нефтяного газа предприятием достигает 98%.

Кроме того, компания активно применяет источники возобновляемой энергии. Оптимальные географические условия позволяют использовать на месторождениях ветрогенераторы с интегрированными солнечными батареями. Высокая эффективность использования энергии ветра и солнца улучшает экологические, производственные и экономические показатели нефтегазодобычи.

Также на предприятии отметили, что компания является крупнейшим налогоплательщиком и работодателем Краснодарского края, реализует социальные и волонтерские проекты, уделяет особое внимание экологической безопасности и сохранению уникальной природы в регионе своей деятельности.