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В новом пакете санкций ЕС запретит поставки алмазов из РФ

Bloomberg: в 12-м пакете санкций ЕС запретит поставки алмазов из России

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Depositphotos

Новый пакет предусматривает запрет на поставки алмазов из России и меры по лучшему обеспечению ценового потолка на российскую нефть. Об этом сообщает Bloomberg.

Кроме того, в новом пакете Евросоюз предложил запретить экспорт в Россию станков и запчастей к ним, которые используются для производства оружия. Все новые ограничения попадают в 12-й пакет антироссийских санкций ЕС. Государства, входящие в Евросоюз, должны обсудить эти предложения уже на текущей неделе.

Ранее Bloomberg сообщал, что Россия закупает в Европе оборудование, в том числе сварочные аппараты и ЧПУ, и использует его для производства боеприпасов. В условиях затяжного конфликта критически важным становится обеспечение боеприпасами. Россия смогла поддерживать их производство, в то время как союзники Украины рискуют не выполнить обязательства по поставкам артиллерийских снарядов.

Основная цель новых санкций — ограничить возможности Кремля по обходу ограничений ЕС и снабжению своей военной машины, а также сократить источники доходов Москвы.

Помимо этого, предлагается запретить импорт из РФ пропана, чугуна, медных проводов, алюминиевой фольги и других товаров, используемых в конфликте с Украиной.

10 ноября стало известно, что Канада убрала из санкционного списка трех экс-топ-менеджеров Сбербанка, включая бывшего первого зампреда правления Сбербанка Льва Хасиса.

Ранее эксперт объяснил неэффективность персональных санкций против россиян.

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