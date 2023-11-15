В Минтрансе сообщили о планах отменить субсидии за авиарейсы по стране

Министерство транспорта России не планирует продлевать субсидирование российских авиакомпаний за внутренние перелеты на следующий год. Об этом заявил замглавы ведомства Игорь Чалик во время форума «Транспорт России», отвечая на вопрос журналиста ТАСС.

«Скорее всего — нет», — приводит информагентство слова представителя Минтранса.

Однако он подчеркнул, что социально значимые программы субсидирования, включая региональные рейсы и полеты в Калининград и на Дальний Восток, будут продолжать действовать. Также в 2024 году может быть продлено субсидирование аэропортов в центре и юге России в случае длительного их закрытия.

За последние два года российские авиакомпании получили более 125 миллиардов рублей в качестве возмещения операционных расходов на внутренние перелеты. Ранее в Минтрансе отмечали, что вопрос о продлении такой меры поддержки будет решаться в зависимости от финансово-экономического состояния перевозчиков.

«Данные о объемах авиаперевозок в текущем году свидетельствуют о высоком спросе на авиацию среди населения», — сообщили в пресс-службе Минтранса. — «За январь-октябрь 2023 года российские авиакомпании перевезли около 90 миллионов пассажиров, что на 3 миллиона превышает запланированный показатель на данный период». По прогнозам ведомства, объем пассажирских перевозок к концу 2023 года достигнет 103-104 миллионов человек.

Экономист Андрей Лобода предрек рост стоимости авиабилетов на рейсы по России на 30%.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.