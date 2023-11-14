В Минфине России обвинили Запад в создании картеля на рынке алмазов

Замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев заявил, что Запад пытается создать картель на мировом рынке алмазов, передает РИА Новости.

«Сейчас мы видим поставленную цель на создание устойчивого санкционного механизма, условного картельного КП-2 (инициатива стран Группы семи (G7) и Европейского союза по введению прямого запрета на импорт российских необработанных алмазов на рынки этих государств за счет внедрения механизма сертификации всех партий алмазов через AWDC или GIA), по закрытию рынков потребления ЮБИ (ювелирно-бриллиантовые изделия) для политически неугодных стран и компаний», — сказал замминистра.

По его словам, искусственное ограничение предложения этих драгоценных камней на мировых рынках в масштабах российского производства не может быть компенсировано из других источников, поскольку их нет.

Как указал Моисеев, в результате возможный краткосрочный ажиотажный спрос на алмазы оставшихся производителей приведет к резкому снижению предложения и обвалу стоимости алмазов, ускоренным замещением природных камней более доступной по цене синтетикой, которая может производиться в неограниченных объемах.

До этого во Франции раскритиковали 12-й пакет санкций против России, включающий, в том числе, импорт алмазов.

Ранее сообщалось, что Россия впервые заняла более трети мирового рынка производства алмазов.