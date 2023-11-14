Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минфине России обвинили Запад в создании картеля на рынке алмазов

Замглавы Минфина РФ Моисеев: Запад пытается создать картель на алмазном рынке

close
100%
Depositphotos

Замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев заявил, что Запад пытается создать картель на мировом рынке алмазов, передает РИА Новости.

«Сейчас мы видим поставленную цель на создание устойчивого санкционного механизма, условного картельного КП-2 (инициатива стран Группы семи (G7) и Европейского союза по введению прямого запрета на импорт российских необработанных алмазов на рынки этих государств за счет внедрения механизма сертификации всех партий алмазов через AWDC или GIA), по закрытию рынков потребления ЮБИ (ювелирно-бриллиантовые изделия) для политически неугодных стран и компаний», — сказал замминистра.

По его словам, искусственное ограничение предложения этих драгоценных камней на мировых рынках в масштабах российского производства не может быть компенсировано из других источников, поскольку их нет.

Как указал Моисеев, в результате возможный краткосрочный ажиотажный спрос на алмазы оставшихся производителей приведет к резкому снижению предложения и обвалу стоимости алмазов, ускоренным замещением природных камней более доступной по цене синтетикой, которая может производиться в неограниченных объемах.

До этого во Франции раскритиковали 12-й пакет санкций против России, включающий, в том числе, импорт алмазов.

Ранее сообщалось, что Россия впервые заняла более трети мирового рынка производства алмазов.

Все новости на тему:
Санкции против России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий