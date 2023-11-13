Минфин США расследует дело о нарушении санкций против нефти из России

Министерство финансов США выслало компаниям по управлению судами уведомления для получения от них информации о 100 судах, которые подозреваются в перевозке российской нефти в обход западных санкций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

По данным агентства, управление по контролю за иностранными активами (OFAC) отправило уведомления компаниям в 30 странах. Отмечается, что это является крупнейшим шагом с момента введения ценового лимита на экспорт нефти из России, направленного на сокращение нефтяных доходов страны в ответ на начало спецоперации на Украине.

Как передает Reuters, в минфине США отказались подтвердить информацию о старте расследования.

До этого глава американского ведомства Джанет Йеллен заявила, что США введут новые санкции в отношении КНР, если Китай будет помогать России в связи с проведением спецоперации на Украине. По словам министра, во время переговоров с вице-премьером она отметила, что для Соединенных Штатов крайне важно, чтобы китайские компании не оказывали материальной поддержки оборонно-промышленному комплексу России, и что американская сторона «готова к введению дальнейших санкций».

Ранее Лавров заявил, что Россия научилась сохранять суверенитет при санкциях.