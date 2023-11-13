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В России оценили изменение цен на мандарины к Новому году

В АКОРТ назвали причины, по которым мандарины не подешевеют к праздникам

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Артур Лебедев/РИА «Новости»

Поставки из ЮАР Турции и Марокко смогут обеспечить стабилизацию цен и избежать дефицита мандариров в РФ перед Новым годом, но цены не снизятся Об этом сообщает «Аргументы и факты» со ссылкой на мнение председателя Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игоря Караваева.

По словам Караваева, стабилизировать ситуацию можно за счет увеличения поставок мандаринов из Турции, Марокко, ЮАР и Туниса. Однако значительного удешевления не произойдет из-за дорогой логистики и палестино-израильского конфликта.

«В конце 2022 года нижняя граница цен на мандарины в торговых сетях — членах АКОРТ составляла около 65-70 рублей за кг, сейчас можно купить 1 килограмм мандарин за 99 рублей», — сказал Караваев.

Караваев отметил, что в этом году урожай мандаринов в Абхазии и Азербайджане ниже обычного. Кроме того, Россельхознадзор забраковал партии фруктов из Турции и Ирана. В июле, цены на мандарины снижались примерно на 5%. Однако к Новому году ожидать это вряд ли стоит, резюмировал глава АКОРТ. По данным Росстата цена килограмма мандаринов сейчас преодолела отметку в 200 рублей.

До этого стало известно, что мандарины в России за год подорожали в среднем на 70%.

Ранее Росрыболовство спрогнозировало снижение цен на красную икру и горбушу.

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