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Минсельхоз России ожидает стабилизации цен на мясо птицы и яйца

Минсельхоз ждет стабилизации цен из-за увеличения производства мяса птицы и яиц

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В министерстве сельского хозяйства Российской Федерации заявили, что ожидают стабилизации цен на мясо птицы и яйца на фоне увеличения поставок производителями на внутренний рынок, передает РИА Новости.

В пресс-службе министерства рассказали, что в 2023 году на фоне повышенного спроса произошел рост цен на продукцию птицеводства, несмотря на увеличение производства мяса птицы и яйца.

В Минсельхозе отметили, что с основными производителями этой продукции был согласован план по дополнительному увеличению объемов для удовлетворения потребностей внутреннего рынка.

Помимо этого, производителей и торговые сети будут стимулировать заключать долгосрочные договоры о поставках продукции, что, как заявили в министерстве, позволит обеспечить прогнозируемые объемы поставок и цены в рознице.

Там выразили уверенность, что эти меры позволят стабилизировать цены для потребителей.

По данным Росстата, годовая инфляция в России в октябре 2023 года ускорилась до 6,69% против 6% в сентябре.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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